بكين ستتعاون مع واشنطن في قضية كوريا الشمالية رغم الخلاف التجاري

2018/07/13 | 08:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

أعلن نائب وزير الخارجية الصيني، كون شوانوو، أن سلطات بلاده لا تنوي إضعاف التعاون مع أمريكا في شبه الجزيرة الكورية، على الرغم من تزايد التوتر مع واشنطن بسبب الخلافات التجارية.

وقال الدبلوماسي الصيني في مؤتمر صحفي اليوم، إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، يجذب الاهتمام العام من قبل الجميع.

وأشار إلى حصول تطورات إيجابية هناك في الفترة الأخيرة، بفضل توحيد جهود كل الأطراف المعنية.

وردا على سؤال، حول هل ستؤثر الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، على تعاون الجانبين في تسوية مشكلة كوريا الشمالية، قال نائب وزير الخارجية الصيني:" لدينا اتصالات وثيقة مع الجانب الأمريكي، ونحن على استعداد لاستخدام كل القنوات المتوفرة لضمان السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ومن أجل حل المشكلة هناك بالطرق السياسية".

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وأضاف، كون شوانوو:" طبعا في المستقبل، قد تظهر في المنطقة، مختلف المشاكل التي لا يمكن تصورها حاليا.



ولكني على ثقة من أنه سيتم في المحصلة، العثور على حل صحيح لهذه المشكلة".

وقبل ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الصين تلعب دورا هاما جدا في تسوية المشكلة بشبه الجزيرة الكورية.

المصدر: تاس

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