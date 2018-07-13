موافقات عليا لدعم مشاريع المياه في ذي قار والمثنى والديوانية

2018/07/13 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على شمول وزارة الموارد المائية والوزارات ذات العلاقة والمحافظات التي تعاني من تداعيات ازمة شحة المياه والتلوث في نهر الفرات ومنها ( ذي قار والديوانية والمثنى )، بتامين تكاليف اصلاح وتأهيل التخسفات في الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه بالإضافة الى انشاء محطات غاطسة طارئة لعدد من الخطوط التي تعاني من ضغط كميات المياه الواردة لها.

وقالت الامانة الع

وكالات:اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على شمول وزارة الموارد المائية والوزارات ذات العلاقة والمحافظات التي تعاني من تداعيات ازمة شحة المياه والتلوث في نهر الفرات ومنها ( ذي قار والديوانية والمثنى )، بتامين تكاليف اصلاح وتأهيل التخسفات في الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه بالإضافة الى انشاء محطات غاطسة طارئة لعدد من الخطوط التي تعاني من ضغط كميات المياه الواردة لها.

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