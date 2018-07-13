2018/07/13 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – يستعد نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض رسمي لنظيره ليستر سيتي بقيمة 50 مليون استرليني من اجل الحصول على خدمات مدافعه الدولى هارى ماجوير الذى تألق بشكل لافت للنظر فى مونديال 2018، رفقة الأسود الثلاثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونايتد يرصد مبلغا ضخما لضم مدافع ليستر سيتي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونايتد يرصد مبلغا ضخما لضم مدافع ليستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).