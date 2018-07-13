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اليونايتد يرصد مبلغا ضخما لضم مدافع ليستر سيتي
2018/07/13 | 08:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – يستعد نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عرض رسمي لنظيره ليستر سيتي بقيمة 50 مليون استرليني من اجل الحصول على خدمات مدافعه الدولى هارى ماجوير الذى تألق بشكل لافت للنظر فى مونديال 2018، رفقة الأسود الثلاثة.

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