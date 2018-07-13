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القطاعات الأمنية تنتشر في البصرة لحماية الدوائر الحكومية بالمحافظة
2018/07/13 | 09:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، أمس،

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