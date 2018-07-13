مدن متمردة… التهريب يصنع مجتمعات رديفة في ليبيا

2018/07/13 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ليبيا يحظى التهريب برعاية من سلطات الأمر الواقع عند منافذ حدودية تمتد غرباً وجنوباً وشرقاً، وتسمح بمجتمعات رديفة تحكم نفسها بنفسها يعيش صالح (34 عاماً) كغيره من أبناء منطقته وازن الواقعة

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