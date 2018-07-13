أكبر بنوك اليابان يستجيب لترامب في مواجهة إيران

2018/07/13 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة رويترز أن بنك “ميتسوبيشي يو أف جي” -أكبر بنوك اليابان- سيوقف كل المعاملات ذات الصلة بإيران، التزاما بالعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران.واطلعت الوكالة اليوم

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