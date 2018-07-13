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أكبر بنوك اليابان يستجيب لترامب في مواجهة إيران
2018/07/13 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وكالة رويترز أن بنك “ميتسوبيشي يو أف جي” -أكبر بنوك اليابان- سيوقف كل المعاملات ذات الصلة بإيران، التزاما بالعقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران.

واطلعت الوكالة اليوم

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