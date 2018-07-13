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مستحقات كونتي دفعته لرفض عرض ريال مدريد
2018/07/13 | 09:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أفادت الميرور الإنجليزية بأن كونتي قد رفض عرضًا لتدريب ريال مدريد خلال الفترة الماضية قبل تولي لوبيتجوي تدريب الفريق ، وذلك حتى يحصل على مستحقاته المالية من تشيلسي حيث كان تعاقده مع البلانكو سيمنع حصوله على تلك المستحقات مما جعله ينتظر حتى تتم إقالته من أجل عدم خسارتها .

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