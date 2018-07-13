اتليتكو مدريد يوجه ضربة قوية لـ ارسنال في الميركاتو

2018/07/13 | 09:47

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هاى كورة- اقترب نادي اتليتكو مدريد الاسباني من توجيه ضربة قوية لنظيره ارسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما اقترب من البرتغالى جيلسون مارتينيز نجم خ وسط سبورتنج لشبونة والذى كان على رأس أولويات الجانرز الصيفية.

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