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العبادي يصل البصرة ويعقد اجتماعا مع قياداتها الامنية
2018/07/13 | 09:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد ..

وصل رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية في المحافظة للاطلاع على ما يجري هناك.

وذكر المكتب الاعلامي للعبادي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان الاخير “وصل الى البصرة قادما من بروكسل التي شارك فيها باجتماع التحالف الدولي ضد عصابات داعش الارهابية”.

واشار الى ان العبادي “عقد اجتماعا مع القيادات الامنية والعسكرية في قيادة عمليات البصرة ويستمع لتقرير مفصل عن الاوضاع في المحافظة”.انتهى/25

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