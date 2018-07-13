الجبهة التركمانية:ندعم التظاهرات السلمية للتعبير عن مطالب مستحقة

2018/07/13 | 09:48

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المعلومة/بغداد …

أعلنت الجبهة التركمانية ، الجمعة، دعمها للتظاهرات السلمية التي تشهدها محافظة البصرة، داعية الى “مراعاة” خصوصيتها.

وقالت الجبهة في بيان تلقته /المعلومة/، إن ” ندعم التظاهرات السلمية للتعبير عن مطالب مستحقة في توفير الكهرباء وفرض العمل للخريجين والعاطلين عن العمل شريطة الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب العراقي وتعد رمزا لهيبة الدولة “.

وطالبت الجبهة التركمانية، اهالي البصرة خاصة المتظاهرين، بـ”ضرورة العمل لأجل محافظتهم وعدم ادخال بلدنا بازمات جديدة”.

واضافت، “نحن بأمس الحاجة للإستقرار لكي نفوت الفرصة على اعداء العراق ولبناء مستقبل أمن ومستقر وعادل” .انتهى/25

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