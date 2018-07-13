مجلس بغداد: ننتظر التخصيصات من وزارة المالية لاطلاق تعيينات التربية

2018/07/13 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد مجلس محافظة بغداد، الجمعة، انتظاره اطلاق التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية من اجل اطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بالتربية، مبيناً ان “هناك مايقارب الـ 4 الاف درجة وظيفية في بغداد، حيث من المنتظر اطلاق التخصيصات من اجل الاعلان عنها، كما ان الاولوية بالتعيين ستكون للمحاظرين.

وقالت عضو المجلس جسومة الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مجلس المحافظة ينتظر اطلاق التخصيصات المالية من وزارة المالية، حيث ان الدرجات الوظيفية موجودة ضمن حركة الملاك”.

واضاف ان “هناك اولوية بالتعيين للمحاظرين، كما ان النسبة الاعلى بالتعيين ستكون من نصيبهم”.

وبينت ان “عامي 2017 و2018 لم يشهدا اطلاق درجات وظيفية، حيث كانت هناك تعييات في عام 2015”.

واوضحت ان “هناك 4 الاف درجة وظيفية مخصصة لمحافظة بغداد، وبأنتظار الايعاز من وزارة المالية لاطلاقها والاعلان عنها”.

واكدت ان “مناطق اطراف بغداد بحاجة الى اعداد كبيرة من التدريسيين، حيث تم سد هذه الشواغر عن طريق المحاظرين”.

من جهتها اكدت وزارة التربية وعلى لسان الناطق الرسمي بأسم الوزارة سرمد سلام، لـ /المعلومة/، ان “القطاع التربوي بحاجة الى 10 الاف درجة وظيفية لسد النقص الحاصل في الكادر التدريسي، مبيناً ان “موضوع التعيينات مرتبط بمجالس المحافظات، حيث لاتمتلك الوزارة أي صلاحية حيال هذا الامر”.

وكانت جريدة الوقائع الرسمية قد نشرت مؤخراً التعليمات الخاصة بالتعيينات ضمن حركة الملاك، بالاضافة الى ان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء كان قدر اصدر توضيحاً نشرته /المعلومة/، بهذا الشأن.



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