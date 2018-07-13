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مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين بانفجار في الصين
2018/07/13 | 09:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لقى 19 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرين، جراء انفجار وقع في منطقة صناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام المحلية.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة، قتل 19 شخصا، وأصيب 12 آخرين، وحضر إلى مكان الحادث ممثلو السلطات المحلية، ويجري التحقق بتفاصيل الحادث.

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