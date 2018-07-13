أخبار انتقالات ليفربول | مفاوضات آليسون تعود، وموسيس يعترف باهتمام الريدز به

2018/07/13 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل ليفربول الصيف الحالي وهو يصب كل تركيزه على معالجة ثغرات الفريق والتي يُعاني منها منذ فترة ليست بالقصيرة وتتمثل بوضوح في مركزي حراسة المرمى، الدفاع وكذلك بالإضافة إلى حاجته إلى تدعيم دكة البدلاء من أجل أن يكون قادرًا على المنافسة على كل البطولات عوضًا عن الخروج المُبكر من الكؤوس والسقوط في شهري ديسمبر ويناير بسب غياب بعض اللاعبين للإصابة دون وجود من يقوم بملء الفراغ الذي يتركوه.

ليفربول لديه أهداف واضحة للغاية في هذا السوق تتمثل في الرغبة بالتعاقد مع آليسون، فقير ولكن مغالاة روما في سعر البرازيلي والاختلاف على القيمة النهائية لضم الفرنسي حالت دون ضم كل الأهداف الرئيسية حتى الآن ومن المتوقع أن ينظر الفريق إلى بدائل آخرى بمجرد نهاية كاس العالم.

وارد قد يكون صفقة ليفربول الجديدة في حراسة المرمى

يملك الويلزي وارد فرصة ذهبية في الموسم المقبل للعب كأساسي، حيث قد يجب اللاعب نفسه هو الحارس الأول للفريق، كما لو كان صفقة جديدة، خاصًة إذا فشل النادي في ضم أهدافه الأولى في هذا المركز في الصيف الحالي.

حيث ينوي يورجن كلوب منح داني الفرصة كاملًة مثلما فعل مع كاريوس، خاصًة وأنه مقتنع بقدراته جدًا، خاصًة بعد هفوة كاريوس في المباراة الودية الأخيرة والتي انتهت بالفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يُذكر أن وارد كان هو الخيار الثالث لكلوب الموسم الماضي، بعد إعارة ناجحة مع هادرسفيلد كان قد قاد فيها الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التألق في ضربات الجزاء ضد ريدينج في المباراة الفاصلة لتحديد ثالث المتأهلين.

المياه تقترب من العودة لمجاريها في صفقة فقيربرغم تأكيدات أولاس رئيس نادي ليون أن آمال ليفربول في ضم فقير انتهت، ولكن التفاؤل في إمكانية التفاوض مجددًا معه، يزيد كلما شارف كأس العالم على الانتهاء.

حيث أشارت بعض المصادر الفرنسية مثل راديو مونتي كارلو، والنسخة الفرنسية لموقع جول والإنجليزية مثل صحيفة ميرور، أن المناقشات بخصوص نبيل ستُستكمل بين الطرفين عقب المباراة الختامية للمونديال بين كرواتيا وفرنسا يوم الأحد المُقبل.

يُذكر أن المفاوضات بين ليفربول والنادي الفرنسي كانت قد تعثرت بسبب نتائج الفحص الطبي، والتي أضطرت الريدز لمحاولة استغلال الموقف وتخفيض المبلغ المطلوب، وهو ما قوبل بالرفض القاطع.

ليفربول يستعد لتقديم عرض جديد لروما بخصوص آليسونيبدو أن أخطاء كاريوس في الودية الأخيرة لليفربول، عندما أرتكب هفوة نال عليها الانتقاد من لاعب الخصم الذي أحرز في مرماه ووصفه بالقمامة، وضع المزيد من الضغوطات على كلوب للبحث عن حارس مرمى.

وبحسب التقارير الأخيرة الصادرة من إيطاليا وتحديدًا صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، فأن الريدز يستعد لتقديم عرض جديد للاعب يقترب من مطالب روما، عبارة عن 60 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون آخرى كإضافات.

يُذكر أن ليفربول ليس الوحيد المهتم بالبرازيلي، حيث تشهد محاولات التعاقد معه ، منافسة كبيرة من ريال مدريد وتشيلسي.

التلفزيون الأرجنتيني يؤكد اهتمام ليفربول بديبالا

يبدو أن اهتمام ليفربول بضم ديبالا حقيقي، فبعد تسريب الأخبار من قبل بعض المصادر الإيطالية، جاء الدور على الإعلام الأرجنتيني ليؤكد اهتمام الريدز باللاعب.

حيث أشارت شبكة قنوات تي واي سي إلى أن الفريق الإنجليزي تواصل مع مسئولي اللاعب للاستفسار عن إمكانية ضمه، ويبدو الأحمر المهول مستعدًا لدفع ما يزيد عن 80 مليون جنيه أسترليني لإقناع يوفينتوس بالتخلي عنه.

وأضافت أن باولو ينتظر معرفه مصيره في الفريق بعد انضمام كريسيتانو رونالدو، من أجل أن يتخذ قراره سواء بالبقاء أو الرحيل.

سيمون موسيس يعترف باهتمام ليفربول به اعترف النيجيري موسيس لاعب جينت البلجيكي باهتمام ليفربول بضمه، خاصًة مع رغبة كلوب في إيجاد بديل لثلاثي الهجوم، حتى لا يتأثر الفريق بغياب أي منهما لأسباب مختلفة.

حيث نشرت ليفربول إيكو تصريحات لسيمون يقول فيها بأن الريدز كان مهتمًا بضمه من قبل، ولكنه الآن يركز مع تحضيرات الموسم الجديد، وودية باوك التي سيلعبها بعد يومين.

يُذكر أن موسيس كان قد نجح في 6 أهداف في 29 مباراة في الموسم الماضي،، ولكنه لم يشارك في كأس العالم مع منتخب بلاده بسبب الإصابة.

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