ذي قار تعتقل موصليا متهما بالارهاب اثناء محاولته دخول المحافظة

2018/07/13 | 09:53

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة محافظة ذي قار عن اعتقال مواطن موصلي متهم بالارهاب اثناء محاولته دخول المحافظة.

وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان عناصر سيطرة الفجر شمالي المحافظة اعتقلت مواطنا من الموصل يبلغ من العمر 26 عاما وهو مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.

وبين ان المت

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة محافظة ذي قار عن اعتقال مواطن موصلي متهم بالارهاب اثناء محاولته دخول المحافظة.وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان عناصر سيطرة الفجر شمالي المحافظة اعتقلت مواطنا من الموصل يبلغ من العمر 26 عاما وهو مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.وبين ان المتهم كان يتاجر بالمواد الغذائية والخضروات وقد ظهر اسمه بين المطلوبين للقضاء عند وصوله سيطرة الفجر الامر الذي اعتقل على اثره على الفور.واوضح ان المتهم نقل الى الجهات التحقيقية المختصة تمهيدا لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل.انتهى

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