2018/07/13 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة رفعت قوات النظام التابعة للأسد، امس الخميس، العلم السوري في الجزء الذي كانت تسيطر عليه المعارضة السورية في درعا، ولأول مرة منذ تسع سنوات، بعد قبول مقاتلي المعارضة في المدينة باتفاق “العفو العام”.وبثت وكالة الأنباء السورية صورا تظهر رفع العلم فوق سارية قرب مركز البريد في درعا البلد الواقعة في القسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات النظام السوري تسيطر على درعا) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات النظام السوري تسيطر على درعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).