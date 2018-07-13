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العبادي يجتمع مع قيادات البصرة الأمنية والعسكرية
2018/07/13 | 09:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ البصرة وصل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الجمعة، محافظة البصرة وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة.

وقال بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “العبادي عقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة عمليات البصرة”.

وأضاف أن “العبادي استمع لتقرير مفصل عن الأوضاع في المحافظة”.

[…]

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