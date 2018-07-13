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توتنهام يوافق على بيع ألديرفيلد لليونايتد بشرط!
2018/07/13 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – وافق نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزي على بيع مدافعه البلجيكي توبى الديرفيلد إلى مانشستر يونايتد خلال الصيف الجارى ولكن بشرط الحصول على 75 مليون استرليني.

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