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الأمير هاري وإلتون جون يتحالفان لمكافحة
2018/07/13 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت مؤسسة إلتون جون الخيرية، المعنية بمكافحة مرض نقص المناعة "الإيدز"، إن المغني الشهير، إلتون جون، والأمير البريطاني هاري، سيتعاونان لإطلاق "تحالف عالمي" لعلاج عدوى "الإيدز" بين الرجال.

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