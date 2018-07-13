الأمير هاري وإلتون جون يتحالفان لمكافحة

2018/07/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة إلتون جون الخيرية، المعنية بمكافحة مرض نقص المناعة "الإيدز"، إن المغني الشهير، إلتون جون، والأمير البريطاني هاري، سيتعاونان لإطلاق "تحالف عالمي" لعلاج عدوى "الإيدز" بين الرجال.

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