ترامب يهدي زعيم كوريا الشمالية

2018/07/13 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أنه أهدى "هدية استثنائية" لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مؤخرا، بعد لقائهما التاريخي في سنغافورة، في شهر يونيو/حزيران.

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