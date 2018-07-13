مقتل اكثر من 30 شخا بقصف امريكي على دير الزور

2018/07/13 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة …

كشفت مصادر محلية سورية، عن تعرض منطقة البوكمال بريف دير الزور، الليلة الماضية، لقصف جوي من جانب طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية.

ونقلت وكالة الانباء السورية عن المصادر قولها، ان “القصف الجوي الأمريكي، استهدف بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف البوكمال بمحافظة دير الزور، السورية وتسبب بوقوع مجزرة قتل فيها، أكثر من 30 مدنيا وجرح العشرات، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير العديد من البيوت”.

واضافت، إن “عدد القتلى مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة لمعظم الجرحى ولصعوبة إخراجهم من تحت الأنقاض من جراء القصف المتواصل على البلدتين”.

وبينت المصادر أن “القصف الجوي ألحق دمارا كبيرا في البلدتين حيث انهارت عشرات المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها “.انتهى/25

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