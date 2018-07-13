ما هي فوائد البطيخ في مجال الرجيم وإنقاص الوزن؟

2018/07/13 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة ..

يُعتبر البطيخ من أكثر الفواكه المحبّبة خصوصاً في فصل الصيف لأنّه يمنح الجسم الترطيب الذي يحتاج إليه في الطّقس الحارّ.

بالإضافة إلى ذلك يملك البطيخ العديد من الفوائد الصحّية الهامّة، ونسلّط الضوء في هذا الموضوع من موقع صحتي على فوائد هذه الفاكهة في ما يتعلّق بالرّجيم وإنقاص الوزن.

يُعزّز الشّعور بالشّبع

يحتوي البطيخ على كمّيةٍ جيّدة من الألياف الغذائيّة التي تتمتّع بقدرةٍ هائلة على تعزيز الشّعور بالشّبع لفترةٍ غير قصيرة من الوقت، وبالتالي هذا ما يمنع من تناول المزيد من الطّعام الذي يؤدّي إلى زيادة الوزن.

ويُشار إلى أنّ تناول شريحةٍ من البطيخ تزوّد الجسم بغرامٍ واحد من الألياف.

يُساعد في بناء العضلات

يُعتبر بناء العضلات جزءاً أساسياً من أيّ خطةٍ متّبعة لإنقاص الوزن عن طريق القيام بنشاطٍ بدني؛ حيث تعمل التدريبات الرياضيّة على حرق السّعرات الحراريّة المُكتسبة من الأطعمة وبناء العضلات، وبذلك يُمكن تخسيس الجسم بشكلٍ جيّد وسليم.

في هذا الإطار، يُمكن للبطيخ أن يُساعد على تعزيز بناء العضلات عن طريق شرب عصير البطيخ قبل ساعةٍ من ممارسة الرّياضة؛ فهذا الأمر من شأنه أن يُحافظ على معدّل ضربات القلب وتقليل آلام العضلات.

يُخلّص الجسم من دهون البطن

تُعتبر الدّهون من أكثر الكوابيس التي تواجه أيّ متّبع للرّجيم، خصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن حيث يصعب التخلّص منها.

وبما أنّ البطيخ يحتوي على 91 في المئة من الماء إلى جانب العناصر الأخرى، فهو يُعدّ مناسباً وفعالاً في تخليص الجسم من الدّهون حول البطن مع ممارسة بعض التّمارين الرياضيّة.

يُحسّن عمليّة الهضم

ويلعب البطيخ دوراً هاماً وأساسياً في تحسين عمليّة الهضم بعد تناول الطّعام؛ حيث يُساعد الهضم الجيّد والمنتظم في استفادة الجسم من العناصر الغذائيّة التي يتزوّد بها وبالتالي تقليل حاجته إلى تناول المزيد من الطّعام وأيضاً التّخفيف من تراكم الدّهون في الجسم بحيث يجري التخلّص منها.انتهى/25

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