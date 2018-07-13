2018/07/13 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية كبيرة، بعد أن شهد أنباء متنوعة على مدار الأسبوع الجاري.

وأعلنت منظمة "أوبك" تقريرها الشهري يوم الأربعاء والذي أظهر زيادة في الإنتاج بمقدار 173 ألف برميل يومياً في شهر يونيو.

كما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو المعروض خارجها على مدار العام الجاري بمقدار 0.14 مليون برميل يومياً عن توقعات شهر مايو حيث ترى أنه سيبلغ 59.54 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.3% إلى 74.26 دولار للبرميل.

فيما استقر سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" مُسجلاً 70.35 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه هبطت المخزونات الأمريكية بشكل كبير في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو بمقدار 12.6 مليون برميل.

وفي سياق منفصل حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن طاقة النفط الاحتياطية تواجه مخاطر متمثلة في إمكانية كونها قد نفذت بالكامل.

وذكرت الوكالة:"بينما يوجد هناك إشارات بأن أسعار النفط القوية من الممكن أن تضغط على نمو الطلب، فإن الخطر الرئيسي في الوقت الحالي يكمن في الطاقة الاحتياطية".

ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

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