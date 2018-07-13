عرض ضخم من ريال مدريد للتعاقد مع هازارد

2018/07/13 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت الدايلي ميل الإنجليزية على تحضير الريال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع هازارد خلال فترة الإنتقالات الحالية حيث يصل العرض لـ 150 مليون جنيه إسترليني ، وذلك حتى لا يدع مجالًا لتشيلسي لرفضه .

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