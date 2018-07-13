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شاهد.. ابداع فلسطيني بعنوان القدس تنتظرك ياحاج قاسم
2018/07/13 | 10:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرسام الفلسطيني شادي ابو عبدالله يبدع برسم الحاج قاسم سليماني بعنوان (القدس تنتظرك ياحاج قاسم).

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