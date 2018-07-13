اليوم.. ديربي ملتهب وصراع محتدم على وصافة الدوري

2018/07/13 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يحتضن ملعب الشعب الدولي، مساء اليوم الجمعة، قمة كروية لا تخلو من الحماس والإثارة ضمن منافسات الجولة الـ 37 وهي ماقبل الاخيرة في الدوري الممتاز.وسيواجه القوة الجوية، في الساعة السابعة مساء اليوم، الشرطة في لقاء ملتهب، حيث يسعى الجوية للحفاظ على فرصه في المنافسة على اللقب، بينما يتأهب الشرطة صاحب المركز الرابع بـ77 نقطة، للفوز من أجل المنافسة على مركز الوصيف.ويتصدر الزوراء، الدوري بـ87 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الجوية، ويحتاج الأول إلى نقطة واحدة من المباراتين الأخيرتين بالبطولة، للتتويج رسمياً باللقب للمرة الـ 14 في تاريخه.ويتمسك مدرب الجوية راضي شنيشل، بفرص فريقه في التتويج بلقب الدوري، قبل نهاية البطولة التي لم يتبق منها سوى لقاء الشرطة اليوم ونفط الوسط في الجولة الأخيرة.وقال شنيشل، في تصريح صحفي سابق عن مباراة اليوم "نستعد للقاء الشرطة بشكل طبيعي، فجميع مباريات الدوري مهمة" مضيفا "قد تكون المباريات الأخيرة صعبة نتيجة الإرهاق لطول مسابقة الدوري، إلا أننا نسعى للحفاظ على حظوظنا، طالما أن الحسابات تبقينا في دائرة المنافسة".وأشار "نعرف أن النفط {الثالث بـ 78 نقطة}، والشرطة، يبحثان عن فرصة للمنافسة على الوصافة، وشخصيًا أرى أن الخطورة تكمن في هذا الجانب، حيث سنواجه الشرطة، ثم نفط الوسط {الثامن بـ 48 نقطة}.وأكد مدرب الجوية "جاهزون للقاء الشرطة، وهدفنا النقاط الثلاث، ومن بعدها سنركز على المباراة الأخيرة من الدوري، دون الالتفات إلى نتائج الأندية الأخرى".من جانبه يستعد فريق الشرطة، لمزاحمة الجوية والنفط في وصافة الدوري للفارق البسيط بينهم في النقاط.وأكد المدير الاداري للشرطة، هاشم رضا، ان "اللاعبين عازمين على تقديم قصارى الجهود بغية الظفر بالنقاط الكاملة خلال الجولتين المقبلتين بغية تحسين موقع القيثارة الخضراء على لائحة الترتيب وتأمين مركز مؤهل لاستحقاق مقعد آسيوي".وقال رضا "تحضيراتنا جيدة للمباراة الجماهيرية أمام الجوية، واللاعبون عاقدون العزم على تعويض النتائج السلبية التي مني بها الفريق بعد فقدان النقاط بسبب سوء الحظ في المباريات السابقة التي كان الشرطة متميزا فيها، ولكنه يفقد التفوق في الدقائق الاخيرة، ما كلف الفريق نزف العديد من النقاط ليتراجع في الترتيب إلى المركز الرابع".واشار إلى، ان "المباريات الجماهيرية طالما تكون على درجة عالية من الاثارة، وبالتالي فإن لقاء الجوية سيكون متميزا بوجود فريقين كبيرين لهما جمهور واسع، وكذلك المنافسة الكبيرة في ماراثون الدوري الممتاز، اذ يقف الجوية ثاني الترتيب والشرطة يقف رابعا، ولا تفصل بينهما سوى 4 نقاط،" مشيرا في الوقت ذاته الى ان "مواجهات الديربي لا تذعن لاي تكهن وميلان الكفة ستكون لمن يقدم الافضل في المستطيل الاخضر".وأوضح رضا، ان "صفوف الشرطة استعادت جميع اللاعبين الذين غابوا في المباراة السابقة، وهم عمار عبد الحسين بداعي الإيقاف، ووليد سالم وامجد وليد اللذين تعرضا إلى اصابات، لكن جرى تأهيلهما من أجل المشاركة في اللقاء الجماهيري".وستشهد مباريات اليوم لقاءات مثيرة أخرى ويلتقي زاخو البحري ويستضيف النجف أمانة بغداد ويواجه كربلاء ضيفه الحدود.أما الطلبة فيحل ضيفاً على السماوة وفريق الحسين يصطدم بالكهرباء، ولقاء الصناعات الكهربائية بنفط الوسط، وأخيراً مباراة الميناء والنفط.وستختتم منافسات الجولة 37 من الدوري الممتاز غداً السبت في مواجهة حاسمة تجمع الزوراء ونفط ميسان.انتهى

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