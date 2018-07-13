2018/07/13 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



اعلن الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى، الجمعة، اقامة النسخة المقبلة من بطولة غرب آسيا للعبة في العراق.

وقال الأمين المالي للاتحاد زيدون الخفاجي لـ"عين العراق نيوز"، ان اتحاد غرب آسيا قرر اقامة النسخة المقبلة من البطولة في العراق، والتي ستقام عام 2020.

وأضاف أن العراق تسلم علم البطولة، بعد انتهاء النسخة الحالية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتضن بطولة غرب آسيا لألعاب القوى) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتضن بطولة غرب آسيا لألعاب القوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).