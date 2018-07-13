الصين.. مصرع 19 جراء انفجار في مصنع للكيماويات

2018/07/13 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، مصرع 19 شخصاً وإصابة 12 آخرين جراء انفجار وقع في مصنع للمنتجات الكيماوية بمقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي البلاد.وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن الانفجار وقع مساء أمس في مصنع "هنغدا" للكيماويات بمنطقة صناعية في محافظة "جيانغآن" بمدينة "ييبين"، وفقاً لـ"إدارة سلامة العمل".وقالت حكومة محافظة "جيانغآن" إن الحريق أُخمد صباح الجمعة، فيما يرقد المصابون في حالة مستقرة، وتواصل السلطات المعنية التحقيق في الحادث. يذكر أن شركة "هنغدا" المسجلة في يونيو/ حزيران 2015 مختصة في المنتجات الكيماوية بشكل رئيسي.

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