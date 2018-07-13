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إعادة الهيكلة الإدارية في برشلونة
2018/07/13 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قرر بارتوميو إعادة الهيكلة الإدارية لمجلس برشلونة وذلك بسبب إستقالة كل من مانيل ارويو و النواب السابقين فيلاروبي و مونجي و المدير مونيس حيث لم يجد رئيس النادي الكتالوني حلًا سوى إعادة الهيكلة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مالسبب وراء تلك الإستقالات المتعددة ؟ وهل ستمنع الهيكلة مسئولي برشلونة من تقديمها خلال الفترة القادمة ؟

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