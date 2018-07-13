2018/07/13 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قرر بارتوميو إعادة الهيكلة الإدارية لمجلس برشلونة وذلك بسبب إستقالة كل من مانيل ارويو و النواب السابقين فيلاروبي و مونجي و المدير مونيس حيث لم يجد رئيس النادي الكتالوني حلًا سوى إعادة الهيكلة بما يتناسب مع المرحلة المقبلة لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو مالسبب وراء تلك الإستقالات المتعددة ؟ وهل ستمنع الهيكلة مسئولي برشلونة من تقديمها خلال الفترة القادمة ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة الهيكلة الإدارية في برشلونة) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة الهيكلة الإدارية في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).