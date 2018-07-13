2018/07/13 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ ألعاب نيمار بدأت فبعدما أرسل ريال مدريد وكيلا للتفاوض مع والد نيمار بشأن دراسة أبعاد إنتقاله من باريس سان جيرمان لريال مدريد الموسم المقبل قام باريس سان جيرمان بخطوة مفاجئة.

باريس سان جيرمان عرض على نيماررفع راتبه إلى 37 مليون يورو منع إنتقاله لريال مدريد وجعله اللاعب الأغلى في العالم برفقة ميسي نجم برشلونة.

نيمار متردد في قبول العرض خاصة وإنه يرى إن الدوري الفرنسي قلل من مستواه بسبب عدم وجود منافسة وربما تكون هذه أخبار مسربة من بيئة نيمار لكي يضغط على ريال مدريد لرفع راتبه كي يوافق على الإنتقال للفريق الملكي هذا الصيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألاعيب نيمار بدأت … ريال مدريد وباريس سان جيرمان تحت النار !) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألاعيب نيمار بدأت … ريال مدريد وباريس سان جيرمان تحت النار !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).