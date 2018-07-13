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وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يلتقيان خلال قمة ترامب وبوتين
2018/07/13 | 11:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال القمة الروسية الأمريكية في هلسنكي الأسبوع المقبل.

وستنعقد أول قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية يوم الاثنين.

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