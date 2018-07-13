الرئيسة الكرواتية حاضرة في نهائي كأس العالم

2018/07/13 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشهد المباراة النهائية لكأس العالم حضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية العالمية، وستكون الرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش، حاضرة لمؤازرة منتخب بلادها.

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