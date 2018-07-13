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رئيسة كرواتيا بكل ثقة: سنفوز على فرنسا في نهائي المونديال (فيديو)
2018/07/13 | 11:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت كوليندا كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا للصحفيين، أمس الخميس 12 يوليو/تموز الجاري، إنها على ثقة من أن منتخب بلادها لكرة القدم سيفوز على فرنسا في المباراة النهائية بكأس العالم في روسيا، والمقامة يوم الأحد 15 يوليو/تموز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسة كرواتيا بكل ثقة: سنفوز على فرنسا في نهائي المونديال (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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