2018/07/13 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إنجاز طبي جديد، تمكن العلماء من إنشاء أول ماسح أشعة سينسة، بتقنية "ثلاثي الأبعاد"، والذي ينفرد بإنتاج صور واضحة وذات دقة عالية لجسم الإنسان.

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