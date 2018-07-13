الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


أول ماسح أشعة
2018/07/13 | 11:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في إنجاز طبي جديد، تمكن العلماء من إنشاء أول ماسح أشعة سينسة، بتقنية "ثلاثي الأبعاد"، والذي ينفرد بإنتاج صور واضحة وذات دقة عالية لجسم الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول ماسح أشعة "ثلاثي الأبعاد" سيحدث ثورة في تشخيص أمراض (صور)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول ماسح أشعة "ثلاثي الأبعاد" سيحدث ثورة في تشخيص أمراض (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العبادي يوجه بمساواة الحراس الأمنيين المتعاقدين مع النفط بأقرانهم في الداخلية 
⋙ هزة ارضية تضرب محافظة اذربيجان الغربية في إيران
⋙ الصادقون: نرفض وجود “الناتو” في العراق
⋙ روسيا تمدد الحظر على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2019
⋙ هوشيار عبدالله : العد والفرز الجزئي بات عقيماً لافائدة منه سوى إعطاء شرعية للانتخابات المزورة
بالفيديو والصور
⋙ رئيسة كرواتيا بكل ثقة: سنفوز على فرنسا في نهائي المونديال (فيديو)
⋙ بالفيديو والصور: شاكيرا تصل الى لبنان برفقة ولديها
⋙ بالصور.. متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين البصرة وبغداد
الأكثر شيوعا