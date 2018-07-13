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للمرة الأولى... شاهد قادة من
2018/07/13 | 11:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت صفحة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، صورا لقادة في الحزب وأبرزهم القيادي عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا، والقيادي خالد بزي الذي أشرف شخصيا على عملية "الوعد الصادق" ضد إسرائيل، والتي أسفرت عن أسر جنود إسرائيليين وبداية العدوان الإسرائيلي ضد لبنان عام 2006.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة الأولى... شاهد قادة من "حزب الله" اللبناني قبيل تنفيذ عملية أسر جنود إسرائيليين في 2006) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة الأولى... شاهد قادة من "حزب الله" اللبناني قبيل تنفيذ عملية أسر جنود إسرائيليين في 2006) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


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