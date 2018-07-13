للمرة الأولى... شاهد قادة من

2018/07/13 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة الإعلام الحربي التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، صورا لقادة في الحزب وأبرزهم القيادي عماد مغنية الذي اغتيل في سوريا، والقيادي خالد بزي الذي أشرف شخصيا على عملية "الوعد الصادق" ضد إسرائيل، والتي أسفرت عن أسر جنود إسرائيليين وبداية العدوان الإسرائيلي ضد لبنان عام 2006.

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