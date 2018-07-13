2018/07/13 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة_ على الرغم من إن برشلونة كان المبادر في التفاوض مع وكيل أعمال نجم منتخب بلجيكا وتشيلسي اللندني إيدين هازارد ولكن ريال مدريد لم يكترث وبدأ التفاوض على طريقته.

الديلي ميل البريطانية أكدت إن ريال مديد عرض دفع 170 مليون يورو لشراء اللاعب الذي يحاول تشيلسي تجديد عقده مقابل 17.5 مليون يورو سنويا ولكن رغبة اللاعب في الرحيل تجعل الأمور غير مستقرة للفيق اللندني.

عرض ريال مدريد الأخير مغري جدا وقد يجبر تشيلسي في الموافقة على البيع في حال وافق هازارد على ذلك ويشعر النجم البلجيكي إن فرصته جاءت على طبق من ذهب للرحيل وإذا لم يحدث حاليا وهو متألق قد لاتأتي مرة أخرى وقد يفضل هازارد ريال مدريد عن برشلونة بعد رحيل رونالدو لأنه وقتها سيصبح النجم الأول لريال مدريد بعكس الحال بوجود ميسي مع برشلونة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا قد يفضل هازارد ريال مدريد عن برشلونة ؟) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا قد يفضل هازارد ريال مدريد عن برشلونة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).