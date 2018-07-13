الآس : الصراع يحتدم بين مودريتش وجريزمان على الكرة الذهبية

2018/07/13 | 11:35

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هاي كورة – تناولت الآس الإسبانية الصراع بين مودريتش وجريزمان على الكرة الذهبية حيث يحاول كلًا من اللاعبين الظفر بها بالتألق في نهائي المونديال وقيادة منتخبه نحو منصة التتويج ..



فمن يتمكن من الحصول على لقب الأفضل ؟

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