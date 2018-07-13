الجمعة 13 تموز 2018 م (29 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


الآس : الصراع يحتدم بين مودريتش وجريزمان على الكرة الذهبية
2018/07/13 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الآس الإسبانية الصراع بين مودريتش وجريزمان على الكرة الذهبية حيث يحاول كلًا من اللاعبين الظفر بها بالتألق في نهائي المونديال وقيادة منتخبه نحو منصة التتويج ..

فمن يتمكن من الحصول على لقب الأفضل ؟

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-13_06-30-09_584120

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآس : الصراع يحتدم بين مودريتش وجريزمان على الكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآس : الصراع يحتدم بين مودريتش وجريزمان على الكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العبادي يوجه بمساواة الحراس الأمنيين المتعاقدين مع النفط بأقرانهم في الداخلية 
⋙ هزة ارضية تضرب محافظة اذربيجان الغربية في إيران
⋙ الصادقون: نرفض وجود “الناتو” في العراق
⋙ روسيا تمدد الحظر على منتجات الأغذية الغربية حتى نهاية 2019
⋙ هوشيار عبدالله : العد والفرز الجزئي بات عقيماً لافائدة منه سوى إعطاء شرعية للانتخابات المزورة
بالفيديو والصور
⋙ رئيسة كرواتيا بكل ثقة: سنفوز على فرنسا في نهائي المونديال (فيديو)
⋙ بالفيديو والصور: شاكيرا تصل الى لبنان برفقة ولديها
⋙ بالصور.. متظاهرون يقطعون الطريق الرابط بين البصرة وبغداد
الأكثر شيوعا