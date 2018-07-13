ايفرتون يستهدف التعاقد مع ثنائى برشلونة

2018/07/13 | 11:35

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هاى كورة – يستهدف نادى ايفرتون الإنجليزي التعاقد مع ثنائى نادى برشلونة الإسباني، الفرنسي لوكاس ديني والكولومبي ياري مينا خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

ويعانى الثنائى من قلة المشاركة رفقة البارسا وبخاصة يارى مينا الذى فشل فى الحصول على ثقة ارنيستو فالفيردي مدرب البلوجرانا.

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