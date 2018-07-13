2018/07/13 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتحدّث جيرارد قائلاً: "ما زال هناك الكثير من العمل" في مواجهة الإياب في الدور الأول لتصفيات الدوري الاوروبي لكرة القدم.

وأحرز الجناح جيمي ميرفي والمدافع جيمس تافرنيير هدفين ليقودا رينجرز للفوز على ضيفه المغمور باستاد ايبروكس أمس الخميس لكن جيرارد قائد انكلترا وليفربول السابق لم يكن راضياً عن عدم حسم المواجهة في مباراة الذهاب.

وقال المدرب البالغ عمره 38 عاماً لموقع النادي الرسمي في الانترنت "أنا راض عن النتيجة والأداء نسبياً"، "اعتقد أن هناك العديد من الإيجابيات في المباراة...



لكن الأمر المقلق الوحيد هو أننا لم نستطع الفوز بسهولة وحسم المواجهة قبل مباراة الإياب".

وأضاف: "اعتقد أننا صنعنا العديد من الفرص لتحقيق فوز مقنع لكن المواجهة ما زالت لم تحسم وأمامنا الكثير من العمل".

ويسافر رينجرز إلى مقدونيا لخوض مباراة الإياب يوم الثلاثاء ثم يخوض مباراة ودية ضد ويغان أتليتيك قبل أن يفتتح مشواره في الدوري الإسكتلندي ضد أبردين في الخامس من آب/أغسطس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المدرب جيرارد يحقق الفوز في أول مباراة رسمية) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المدرب جيرارد يحقق الفوز في أول مباراة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).