إنطلاق عملية عسكرية لتصفية مضافات داعش في المحيط الشرقي لصلاح الدين

2018/07/13 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الجمعة، إنطلاق عملية عسكرية في محورين لتصفية مضافات داعش في المحيط الشرقي لمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “انطلقت صباح اليوم، قطعات قيادتنا بقيادة اللواء قوات خاصة الركن عماد الزهيري لتطهير وتفتيش منطقة مطيبيجة والقرى المجاورة لها وبالتزامن مع قيادتي عمليات صلاح الدين ودجلة”، موضحا ان “هذه العملية تستهدف تصفية مضافات وخلايا داعش في المحيط الشرقي للمحافظة”.

وأشار الى ان “القوات انطلقت بمحورين محور الرضه، مطيبيجة، كبيشات، تل استن، من قبل قطعات فق 4 ش أ وقسم شرطة بلد ومفارز من هندسة ميدان قيادتنا، والمحور الثاني مطار الضلوعيه، جامع نوري الجلوب، حاوي العظيم، سبيعات، الميته، قرية البوجمعة من قبل قطعات لواء مغاوير القيادة وقسم شرطة الضلوعية وسرية المشاة الآلي قيادتنا ومفارز من سرية هندسة ميدان القيادة”.

وتقع “المطيبيجة” بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وتعد من المناطق الخطرة التي تنتشر فيها مجاميع مسلحة تابعة لداعش.

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