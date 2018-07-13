العمليات المشتركة تكشف لـ”النور” عن عمليات إستباقية للحفاظ على أمن الموصل

2018/07/13 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىكشف المتحدث بإسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، عن عمليات استباقية الهدف منها الحفاظ على الأمن في مدينة الموصل، بعد تحريرها من سيطرة داعش الارهابي.

وقال رسول في تصريح لـ”النور نيوز”، بعد قيامه بجولة في مدينة الموصل، “الحمد لله بعد مرور عام على تحرير الموصل، الامن والامان وحركة المواطنين بشكل طبيعي ومحبة المواطن للقوات الامنية، وتجولت في المجموعة والدركزلية والنبي يونس، ووجد هناك حب واحترام وتقدير ما بين المواطن والمقاتل، وهذا دليل النصر على داعش، واتمنى ان أرى الموصل السنة القادمة بأفضل حال”.

وتابع، ” فيما يخص الحفاظ على امن مدينة الموصل لدينا قيادة عمليات نينوى بالاشتراك مع الاجهزة الاستخبارية والامنية، ولدينا عمليات استباقية في غرب نينوى، ولن نسمح للإرهابيين العودة مرة ثانية واتخاذ من هذه الاماكن وخاصة الصحراوية منطلق لعملياتهم الارهابية، اضافة الى ان الحدود مؤمنة وممسوكة وتم تحصينها، وما نعمل عليه هو استئصال ما تبقى من بعض البؤر الارهابية الموجدة هنا وهناك”.

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