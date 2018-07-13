المالكي: كان على الحكومة تلبية احتياجات المواطنين بعد الانتصار على داعش وارتفاع اسعار النفط

2018/07/13 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:انتقد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، "إهمال" الحكومة لاحتياجات المواطنين الأساسية وعدم توفير الخدمات وفرص العمل، مشيرا الى انه بعد الانتصار على تنظيم داعش منذ عام، وارتفاع أسعار النفط كان على الحكومة التوجه نحو المواطنين.

وقال المالكي في لقاء مع عدد من القنوات التلفزيونية مساء يوم أمس الخميس، "المناطق الجنوبية بالتحديد عانت من الاهمال المتعمد من قبل النظام السابق، كما أن حكومات ما بعد سقوط النظام انشغلت بمواجهة الارهاب والمشاكل التي افرزتها الصراعات الطائفية".واضاف "كذلك الحال بالنسبة للمحافظات الغربية التي تعرضت لعملية تدمير واسع عندما برزت انتفاضة العشائر واخيرا داعش".وتابع "الحقيقة هناك تناقص كبير في الخدمات والمواطن من حقه ان يتظاهر للمطالبة بالخدمات ومن واجب الحكومة المركزية والحكومة المحلية ان تعمل جاهدة من اجل توفير او تخفيف المعاناة، مثلا البصرة من المحافظات المنتجة للثروات العراقية لكنها تعاني كثيرا من نقص في المياه والخدمات والتعيين".واكد المالكي "انا اعتقد ان المسألة (التظاهرات) هو حق مفروض لابناء هذه المحافظات للمطالبة بالحقوق والخدمات وتخفيف المعاناة الشديدة التي يعانون منها، ومن واجب الحكومة ان تبادر وتضع في برنامجها ما يلبي احتياجاتهم".واشار الى انه "اذا كنا منشغلين سابقا بالحرب الطائفية والحرب مع داعش، الان الحكومة متفرغة والقدرات المالية جيدة الان بعد ارتفاع اسعار النفط، فلتبادر فورا الى تخفيف معاناة المواطنين كتوفير المياه والكهرباء".وشدد المالكي على ان "الاستقرار الحاصل الان لم يتوفر سابقا، وانا لا اريد ان اتهم احد بالاهمال المتعمد، لكن هناك اهمال بالنتيجة فليس هناك مبادرة حقيقية للمعالجة بما يتناسب مع حجم المشكلة، الأموال مالية موجودة فلماذا لا تنفق بسرعة وتوجه الدوائر المعنية بالعمل السريع لتخفيف المعاناة".واردف بالقول "كان المفروض على الاقل وضع تخصيصات مالية في موازنة العام 2018 لمعالجة الازمات التي تعصف بالبصرة وان تتجه الحكومة اتجاها حقيقيا لتخفيف معاناة الاهالي".واستدرك المالكي "اقول للمتظاهرين في البصرة وبعض المحافظات انتم تطالبون بحقكم ومن واجب الحكومة ان تلبي هذه المطالب بأقصى ما تستطيع، ولكن لا تسمحوا لهذه الحركة حركة المطالب ان تتحول الى حركة سياسية ولاغراض واهداف سياسية تقف خلفها جهات لا تريد الاستقرار للعراق".ونوه الى ان "حركة المطالب التي حدثت في الانبار وغيرها كانت حركة مطالب وفعلا تصدينا لها ونفذنا بعضها وكنا على استعداد لتنفيذ باقي المطالب وفق السياقات القانونية، ولكن تم استثمارها واستغلالها من قبل بعض السياسيين وبعض الجهات وتحولت الى قضية سياسية".وقال "كان متظاهرو الانبار يكتبون مطالبهم ليأتي بها محافظ الانبار الينا لكن احد السياسيين تدخل وقال نحن لا نريد هذه المطالب، مطالبنا هي اسقاط الحكومة والعملية السياسية وتغيير الدستور".

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