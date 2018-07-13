هبوط الجنيه الإسترليني بعد تصريحات ترامب عن البريكست

2018/07/13 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت العملة البريطانية أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى بريطانيا وتصريحاته بشأن "البريكست".

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش هبطت العملة البريطانية أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 1.3129 دولار.

كما انخفض الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنحو 0.3% عند 0.8861 إسترليني.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طريقة رئيسية الوزراء البريطانية "اللينة" في إدارة البريكست، مؤكداً أنه كان سيتصرف بطريقة مختلفة إذا كان محلها.

كما شدد ترامب على أن طريقة إدارة البريكست تقتل أي فرصة لاتفاق تجاري بريطاني مع الولايات المتحدة.

وتابع ترامب أنه شعر بأن أسلوب ماي في الحفاظ على بعض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سيؤثر على التجارة مع الولايات المتحدة.

وبدأ أمس الرئيس الأمريكي زيارته الأولى إلى المملكة المتحدة والمقرر استمرارها لمدة 4 أيام.

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