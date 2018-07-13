ترامب:خطة تيريزا ماي للبريكست تقتل أي صفقة تجارية مع واشنطن

2018/07/13 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" من أن خطتها البريكست والتي وصفها بـ"اللينة" سوف تقتل أي فرصة لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وقال دونالد ترامب في حوار لصحيفة "ذا صن" أمس الخميس في أول يوم زيارة للملكة المتحدة والتي تستمر 4 أيام إن ماي لاتقدم البريكست الذي صوت عليه البريطانيون، "لم تستمع لنصائحي حول كيفية التفاوض".

وتابع أن الأمر متروك لرئيسة الوزراء البريطانية في إدارة البريكست لكنه أوضح أنه كان "سيفعل ذلك بطريقة مختلفة".

وأضاف: لقد أرادت أن تسير في طريق مختلف".

ووصف ترامب طريقة تيريزا ماي في إدارة البريكست بأنها سيئة للغاية، "يجب أن تتفاوض بأفضل طريقة تعرفها..أنها تعرف كيف يتم ذلك".

وذكر ترامب أن السبب في أن طريقة رئيسة الوزراء البريطانية تُصعب الاتفاق التجاري مع بلاده هو أن واشنطن لديها ما يكفي من الصعوبات مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الرئيس الأمريكي وجهة نظره بأنه شعر بأن أسلوب ماي في الحفاظ على بعض العلاقات مع الاتحاد الأوروبي سيؤثر على التجارة مع الولايات المتحدة، "وللأسف بطريقة سلبية".

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