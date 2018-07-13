ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوعين

2018/07/13 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع زيادة الضغوط التضخمية الداعمة لزيادة معدل الفائدة.

وكانت بيانات رسمية أظهرت أمس أن التضخم الأمريكي تسارع بأكبر وتيرة في 6 سنوات خلال يونيو الماضي عند مستوى 2.9% على أساس سنوي وهي أكبر وتيرة منذ فبراير 2012.

وتدعم تلك البيانات اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي نحو زياد سعر الفائدة، حيث كان أعلن في اجتماعه الأخير أنه رفع تقديرات زيادة معدل الفائدة في العام الجاري إلى 4 مرات بدلاً من 3 مرات.

وحتى الآن نفذ الفيدرالي 3 عمليات رفع لسعر الفائدة الأولى في مارس والثانية في يونيو.

وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1633 دولار، كما زاد أمام الين عند 112.74 ين بنسبة ارتفاع 0.2%.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.3133 دولار، فيما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 1.0038 فرنك.

وبالنسبة لمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.3% إلى 95.120 دولار.

وهناك حالة ترقب للنتائج النهائية لجولة الرئيس الأمريكي في أوروبا هذا الأسبوع، حيث يُجري دونالد ترامب في الوقت الحالي زيارته الأولى لبريطانيا، كما سيلتقي في بداية الأسبوع المقبل بنظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

ومن المقرر إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات أسعار الواردات الأمريكية.

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