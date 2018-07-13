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مستشار خامنئي: سنخرج من بغداد بحالة واحدة
2018/07/13 | 11:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ قال مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكدا استعداد بلاده لسحبهم إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك.وأضاف ولايتي أن اللذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هدفهم ضرب الوحدة الحاصلة بين موسكو وطهران.وأوضح المسؤول الإيراني أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا، فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من جديد.تأتي تصريحات ولايتي بعد يوم من الزيارة، التي قام بها إلى موسكو ونقل خلال رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأشاد ولايتي خلال زيارته الرسمية لموسكو بعلاقات التعاون الاستراتيجي مع روسيا خاصة في سوريا والمنطقة.

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