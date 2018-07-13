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عصائب أهل الحق : نرفض وجود قوات الناتو في العراق
2018/07/13 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبدت حركة عصائب أهل الحق رفضها لوجود قوات حلف الناتو في العراق.

المتحدث بإسم الحركة نعيم العبودي أوضح أن وجود أية قوات عسكرية على أرض العراق يحتاج إلى تفويض برلماني ، وأضاف ان وجود هذه القوات يعّد انتهاكاً لسيادة العراق ، مشيراً إلى أن العراق ليس بحاجة لأية قوة فلديه جيش وشرطة وحشد شعبي ، يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أعلن موافقة الحلف على إنشاء بعثة غير قتالية في العراق بقيادة كندا لتدريب القوات العراقية.

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