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اليمنيون يحييون ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين
2018/07/13 | 11:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحيي اليمنيون، اليوم الجمعة، ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين من خلال مسيرات جماهيرية واسعة تشهدها محافظات صنعاء والحديدة وصعدة.

وأكدت اللجنة المنظمة للفعاليات على أهمية المشاركة الواسعة للتأكيد على أهداف الصرخة وأهمية الشعار في مواجهة حالة الصمت التي واكبت التحرك الأمريكي والإسرائيلي ، وحددت اللجنة ، باب اليمن في العاصمة صنعاء مكانا لمسيرة الصرخة في وجه المستكبرين مساء اليوم الجمعة.

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