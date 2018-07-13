من هو عبد الكريم قاسم أول حاكم عراقي بعد ثورة 14 تموز؟

2018/07/13 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الكريم قاسم ، من أكثر الشخصيات إثارةً للجدل التي حكمت العراق بعد ثورة 14 تموز التي مازالت خالدة في ذاكرة العراقيين، حيث تم الإطاحة بالنظام الملكي وأُعلن عن قيام الجمهورية العراقية بعد تصفية العائلة المالكة.

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