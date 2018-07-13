إنخفاض بأسعار الذهب وإرتفاع للدولار

2018/07/13 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة وتحركت في نطاق تداول ضيق مع تعزيز الدولار لمكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما عززت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن الحرب التجارية الطلب على العملة الأمريكية.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1245.54 دولار للأوقية {الأونصة} بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش.وعلى أساس أسبوعي، انخفض المعدن الأصفر 0.7 بالمئة.وتراجعت العقود الآجلة للذهب للتسليم في أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 1245.50 دولار للأوقية.وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أيام مقابل سلة عملات يوم الجمعة بدعم من توقعات بارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.وأظهرت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس الخميس زيادة مطردة في التضخم قد تُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي {البنك المركزي الأمريكي} على مسار زيادة أسعار الفائدة تدريجيا.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.88 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة.ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 833.7 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 942.78 دولار للأوقية.انتهى

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