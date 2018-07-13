كريم النوري لرووداو: تدريب

2018/07/13 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلوصف القيادي في تحالف الفتح، كريم النوري، اليوم الجمعة، أنه بعد ما مر به العراق بعد أزمة داعش فإن نتائج اجتماعات حلف الناتو والتي تمثلت بتدريب الحلف للقوات العراقية خطوة ايجابية ومهمة في سبيل تطوير قدرات القوات العراقية.وقال النوري لشبكة رووداو الإعلامية إن " تدريب الحلف للقوات العراقية خطوة جيدة لتدريب القوات العراقية"، مضيفاً أنه "بعد تحرير العراق من تنظيم داعش كان لابد من البحث عن بدائل لتطوير القوات العراقية دون الانحصار والاعتماد على الولايات المتحدة".يشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أكد الأربعاء، عزم الحلف اطلاق مهمة تدريبية جديدة للجيش العراقي، إضافة الى تدشين اكاديميات عسكرية للقوات العراقية.وفي سياق آخر أشار النوري إلى أنه "في ظل ما تعانيه البصرة كان على العبادي أن يعود من بروكسل فور سماعه بتأزم الوضع في المحافظة، وأن لا يبحث عن تنسيق دولي والوضع الداخلي ينهار".وتابع القيادي في تحالف الفتح "أن تواجد العبادي بالبصرة في هذا التوقيت أيضاً سوف يسهم في إيجاد حل للأزمة التي تمر بها المحافظة".وتشهد محافظة البصرة منذ أيام مظاهرات احتجاجية كما سقط ما لا يقل عن أربعة متظاهرين جرحى أمام حقل غرب القرنة2، أمس الخميس، بنيران القوات الأمنية خلال اقتحام مقر شركة لوك أويل، وترافقت الاحتجاجات مع أعمال سلب ونهب نفذها عدد من الأشخاص في المحافظة.

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